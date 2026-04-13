13h15 le dimanche du 26 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 26 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec l’épisode 4 de la saison 13 de la série « Le feuilleton des français ».


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

13h15 le dimanche du 26 avril 2026 : au sommaire aujourd'hui
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« 13h15 le dimanche » du 26 avril 2026 : le sommaire

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des hommes et des femmes déterminés, prêts à tout pour préserver leur métier ou vivre leur passion. Leur ténacité et leur engagement suffiront-ils à surmonter les obstacles ?

« 13h15 le dimanche » est parti à la rencontre de Français confrontés aux réalités du quotidien, notamment à la hausse des prix liée à la crise énergétique, qui impacte aussi bien le carburant que les produits de consommation courante.


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En mer, en cuisine ou à l’hôpital, chacun lutte à sa manière. Installé à Dahouet, en Bretagne, Baptiste boucle sa première saison de pêche à la coquille Saint-Jacques, mais la flambée des coûts menace son activité. De son côté, Laurent a lancé il y a un mois un restaurant proposant un menu anti-crise à 10 euros : un pari audacieux, mais attire-t-il suffisamment de clients ? Aux urgences de Nîmes, la pression reste constante, avec un afflux ininterrompu de patients.

Certains choisissent aussi de concrétiser leurs rêves. Jacky s’est lancé dans la relance de la célèbre marque Mobylette, tandis que d’autres se mobilisent pour sauver des bébés phoques échoués sur les côtes du Pas-de-Calais.

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