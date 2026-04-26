Vivement Dimanche du 26 avril 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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Une nouvelle déprogrammation pour « Vivement dimanche ». Ce dimanche encore, l’émission animée par Michel Drucker ne sera pas diffusée sur France 3. En cause : la retransmission d’une compétition de cyclisme, qui vient une fois de plus bousculer la grille des programmes.


Vivement Dimanche du 26 avril 2026 : l'émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?
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Habitués à retrouver leur rendez-vous dominical, les téléspectateurs devront donc patienter avant de revoir l’émission. Ce n’est pas la première fois que « Vivement dimanche » fait les frais des événements sportifs, régulièrement prioritaires en matière d’audience et de programmation.

Bonne nouvelle toutefois pour les fidèles du programme : « Vivement dimanche » sera de retour à l’antenne le dimanche 10 mai. Michel Drucker y proposera une émission spéciale consacrée aux Bodin’s, le célèbre duo comique formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, qui continue de séduire le public depuis de nombreuses années.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’humour et de bonne humeur, après cette nouvelle pause imposée.


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