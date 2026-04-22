Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2026 à 13h55 « Mariés, séparés…et remariés ! » (inédit)

Faustine Bollaert donne la parole à des invités au parcours amoureux hors du commun. Ils pensaient avoir tourné la page, reconstruit leur vie… et pourtant, le destin en a décidé autrement.

Mariés une première fois, séparés parfois dans la douleur, ils se sont retrouvés des années plus tard, avec une évidence : leur histoire n’était pas terminée. Comment expliquer ces retrouvailles inattendues ? Qu’est-ce qui les a poussés à se redonner une chance… jusqu’à se remarier ?



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Entre émotions, confidences et espoir, ces témoignages bouleversants prouvent que l’amour peut survivre au temps, aux épreuves et aux séparations. Une émission sincère et touchante sur ces secondes chances qui changent une vie.

Et à 15h : « Drogue : une seule prise et leur vie a basculé » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invités dont la vie a basculé après une seule prise de drogue. Alicia raconte comment une unique consommation de MDMA a déclenché chez elle une anxiété généralisée, allant jusqu’à lui faire envisager le pire, dans un véritable engrenage de panique, de déréalisation et de profond mal-être dont elle peine encore à se libérer. Tristan, lui, se souvient de sa première expérience avec le cannabis à 16 ans, marquée par une crise de délire et une peur intense qui l’ont poussé à fuir dans la rue, persuadé d’être en danger. Quant à Noémie, sa vie a été bouleversée après avoir pris du LSD une seule fois, plongeant dans un état de paranoïa persistant qui a duré près de trois ans. Trois témoignages poignants qui illustrent à quel point une seule expérience peut avoir des conséquences durables et dévastatrices.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.