Les 12 coups de midi du 22 avril 2026 : Francine éliminée, qui est le nouveau Maître de Midi ?

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Les 12 coups de midi du 22 avril 2026, élimination de Francine – C’est déjà fini pour Francine, qui avait succédé à Cyprien dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a été éliminée lors du Coup Fatal aujourd’hui et est repartie avec 560 euros de gains.











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Les 12 coups de midi du 22 avril, Emilie devient Maître de Midi

Francine ayant complètement craqué sur le Coup de Fatal, c’est Emilie qui est devenue Maître de Midi mais avec seulement 2 euros de gains ! Elle a donc 1 euro dans sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours difficile de savoir quel est cet indice qui apparait en bas à gauche. On a déjà pas mal d’indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, et un cheval. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+