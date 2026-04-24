Cyril Féraud va arrêter « Duels en familles » !

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Cyril Féraud s’apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. Selon les informations révélées par le blog de Jean-Marc Morandini, l’animateur devrait en effet abandonner, à la fin de la saison, la présentation du jeu « Duels en familles » sur France 3.


Cyril Féraud va arrêter "Duels en familles" !
Capture FTV


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Un départ qui s’inscrit dans une logique déjà observée ces dernières années. Cyril Féraud avait en effet déjà fait le choix de quitter successivement « Slam » », puis « La carte au trésor », afin de se consacrer à de nouveaux projets et à des formats plus exposés.

Aujourd’hui, l’animateur semble vouloir concentrer son énergie sur ses émissions les plus populaires. Il continuera ainsi d’animer le jeu quotidien « Tout le monde veut prendre sa place », qu’il a repris avec succès, mais également les programmes de prime time qui rencontrent un large public, comme « 100% Logique » et « The Floor ».

Autre défi de taille pour Cyril Féraud : l’animation de « Fort Boyard ». Dès cet été, il succédera à Olivier Minne à la tête du célèbre jeu d’aventure de France 2, une transition très attendue par les téléspectateurs.


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Avec ces nombreux projets, Cyril Féraud confirme son statut de figure incontournable du paysage audiovisuel français, en privilégiant des formats à forte audience et en élargissant encore son champ d’action.

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