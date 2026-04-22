Plus Belle La Vie du 22 avril 2026 : Ulysse trouve le mobile, Alice confronte Diane (résumé + extrait vidéo épisode 567 en avance)

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Plus belle la vie du 22 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 567 de PBLV – Ulysse va faire une découverte choc grâce à Gabriel cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Apolline en fait une autre sur Simon Dutoit…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 avril – résumé de l’épisode 567

Ulysse, avec Luna et Idriss, apprend par Gabriel qu’un immunosuppresseur anormal a été trouvé dans le sang de plusieurs patientes de Diane, suggérant des tests clandestins pour un labo — un mobile “explosif”. Pendant ce temps là, Apolline découvre avec Steve que Simon Dutoit et son association sont totalement fictifs, et cherche le lien avec Diane.

Au cabinet, Jennifer est troublée par Isaac et ils finissent par s’embrasser. Au Mistral, Djawad veut filmer l’accouchement d’Ariane, qui refuse. Elle finit par s’imposer et Djawad comprend.



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Ulysse présente de nouvelles preuves au président et veut rappeler Diane à la barre. Alice et Apolline réalisent qu’il l’accuse aussi du meurtre de son mari et cherchent comment assurer sa défense. Alice confronte Diane aux preuves découvertes par Ulysse mais elle l’envoie balader et s’en va.

Au cabinet médical, Gabriel confirme ensuite que Diane était payée par un labo sans essai officiel, renforçant le dossier d’Ulysse. Alors qu’Ulysse part, un homme cagoulé surgit dans le bureau de Gabriel…

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VIDÉO Plus belle la vie du 22 avril 2026 – extrait vidéo

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