Les Enfants de la Télé du 26 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 26 avril 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 26 avril : les invités

Ce soir, Les Enfants de la télé reviennent avec un numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et des souvenirs cultes ! Aux commandes, Faustine Bollaert accueille autour de sa table une belle brochette d’invités venus partager anecdotes, fous rires et moments marquants de leurs carrières.

Ainsi, la comédienne et réalisatrice Josiane Balasko, l’humoriste Fadily Camara, la chanteuse Julie Zenatti, le magicien et illusionniste Gus, ainsi que la créatrice de contenu Elena Nagapetyan se prêtent au jeu des archives télé. Ensemble, ils redécouvrent des images parfois hilarantes, parfois émouvantes, qui ont marqué l’histoire du petit écran.



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Entre casseroles mémorables, séquences improbables et souvenirs personnels, chacun se dévoile dans une ambiance chaleureuse et complice. Faustine Bollaert orchestre cette soirée avec son sens de l’écoute et son humour, pour un moment de divertissement intergénérationnel à savourer en famille.

Un rendez-vous incontournable pour rire, se souvenir… et redécouvrir la télévision autrement !