Tennis Madrid : Fils / Nava en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Fils / Nava en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le français Arthur Fils affronte l’américain Emilio Nava en 16ème de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 16h35 sur Eurosport.







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Le troisième tour du Masters 1000 de Madrid propose cet après-midi une affiche intéressante entre Arthur Fils et Emilio Nava. En pleine confiance après son titre à Barcelone, le Français poursuit sa dynamique sur la terre battue madrilène, où il a déjà dû batailler pour se défaire d’Ignacio Buse au tour précédent. Face à lui, l’Américain, 116e mondial, réalise un beau parcours et s’est offert deux victoires solides pour atteindre ce stade de la compétition.

Sur le plan sportif, Fils part logiquement favori grâce à sa forme exceptionnelle et sa capacité à faire la différence dans les moments clés, lui qui reste sur plusieurs succès consécutifs. Mais Nava, joueur agressif et performant au service, pourrait lui poser des problèmes, d’autant qu’il s’était imposé lors de leur seule confrontation en 2022. Ce duel promet ainsi une opposition rythmée entre la puissance et la constance du Français et le jeu offensif de l’Américain, avec la perspective d’un match accroché malgré un favori clair.



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ATP Madrid le match Fils / Nava en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h35.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Nava, 16ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.