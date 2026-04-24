Ligue 1 : Brest / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 25 avril 2026 – Brest / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 31ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec Lens qui se déplace à Brest.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce vendredi soir, le Stade Brestois accueille le RC Lens au stade Francis-Le Blé en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre aux enjeux bien différents : Brest, installé en milieu de tableau, cherche surtout à finir la saison proprement, tandis que Lens joue gros dans la course au titre et aux places européennes . Sur le papier, les Sang et Or arrivent avec le statut de favoris, portés par une dynamique offensive impressionnante et une récente victoire en Coupe .



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Les Bretons restent irréguliers ces dernières semaines, tandis que Lens affiche une forme solide et une ambition claire : ne rien lâcher dans le sprint final. Un match qui s’annonce donc ouvert et rythmé, avec deux équipes capables de marquer.

Brest / Lens – Composition des équipes

🔵 Brest (composition officielle) : Coudert – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Guindo – Magnetti, Chotard, Tousart – Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Sotoca (c), Sima, Saïd.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Brest / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Brest / Lens, 31ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.