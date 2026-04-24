Un Si Grand Soleil du 27 avril : Nathalie dans de sales draps, Jeanne soupçonnée (résumé épisode 1909 en avance)

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Un si grand soleil du 27 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1909 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 27 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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À la paillote, Emma arrive en retard et inquiète Victor, qui comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Elle lui confie son angoisse : sa mère, Nathalie, est en difficulté. Placée en garde à vue, Nathalie est interrogée par Alex et Thierry, en présence de son avocate Claudine. Elle raconte que sa rencontre avec Henri Baulieu a été un échec : il a refusé de croire à leur lien familial et l’a violemment rejetée. Bouleversée, elle admet avoir acheté de l’alcool pour se calmer, mais nie avoir insisté auprès de lui.

Pendant ce temps, l’enquête progresse. Un détail intrigue les policiers : seulement dix minutes séparent la découverte du corps par Jeanne et le départ de Nathalie du domicile d’Henri. Thierry commence à douter de Jeanne, sans parvenir à comprendre son éventuel mobile. De son côté, Alex annonce à Jeanne que le test ADN confirme que Nathalie est bien sa demi-sœur. Sous le choc, Jeanne peine à encaisser la nouvelle.



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Au cabinet, Florent apprend que Nathalie a récusé son avocat, ce qui pourrait médiatiser l’affaire. Johanna met en garde Florent, décrivant Nathalie comme manipulatrice et dangereuse, et lui déconseille de prendre sa défense.

Parallèlement, Lucas informe Berthier de la garde à vue de Nathalie, provoquant sa stupeur. Emma, elle, confie à Lucas que la situation s’aggrave : la garde à vue de sa mère est prolongée, ce qui renforce son inquiétude.

Sur un autre plan, Eve s’investit de plus en plus auprès des détenues. Elle soutient l’une d’elles, sur le point de revoir son fils après deux ans, et évoque son propre vécu sans nommer Eliott. Elle souhaite également donner des cours de français en prison, avec l’aide de Claire. Malgré son engagement, Manu s’inquiète de la voir trop s’impliquer et lui conseille de se préserver.

Enfin, Charles traverse une période difficile. Préoccupé, il repousse un moment avec Flore, tandis que Muriel tente de prendre de ses nouvelles. De son côté, Eve remarque son mal-être et tente de le soutenir.

L’épisode se termine sur des tensions croissantes autour de Nathalie, dont la situation judiciaire devient de plus en plus préoccupante, au grand désarroi d’Emma.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.