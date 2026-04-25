Les Traîtres du 25 avril : la suite de la saison 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (épisode 5)

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Les Traîtres du 25 avril 2026, l’épisode 5 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations d’Arié, Zoé, Donovan et Richard, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres du 25 avril 2026 : l’épisode 5 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 3, les loyaux ont réussi à sortir un Traître, Arié Elmaleh. Mais ils encore fait erreur en éliminant Donovan tandis que les Traîtres ont banni Richard. Zoé a quant à elle été éliminée sur un jeu.

Ce soir dans l’épisode 5, Eric Antoine va mettre les joueurs face à un dilemme ! Que vont-ils décider ? La réponse ce soir sur M6 !



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"Rien ne nous prépare à ce jeu si diabolique"

Eric Antoine va mettre les candidats face à un dilemme 😈#LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/DiQloAKLii — M6 (@M6) April 22, 2026

Les Traîtres, qui sont les 14 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 3 : Adriana Karembeu, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Issa Doumbia, Armelle, Juste Zoé, Nicole Ferroni, Isabelle Morini-Bosc, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Maud Ankaoua, Axel Huet, et Donovan.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?