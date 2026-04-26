

Publicité





66 minutes du 26 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 26 avril 2026, sommaire

🚨 Exclusif : Téhéran, la vie continue

À Téhéran, la tension reste palpable. Deux mois après le début du conflit, nos équipes ont réussi à capter, en exclusivité, des images rares du quotidien des habitants au cœur de la capitale iranienne. Sous étroite surveillance, entre crainte des frappes et omniprésence de la propagande, la population tente de reprendre le cours de sa vie dans un pays largement isolé. Réouverture du bazar, contrôles constants : immersion inédite dans une ville sous pression, jusque dans la sphère privée. Un document précieux pour comprendre comment les Iraniens composent avec la guerre.

⛽ Prix de l’essence : vols et nouveaux trafics

Avec des prix du gazole qui atteignent des sommets, les vols se multiplient. Partout, des lotissements aux parkings, les siphonnages de réservoirs se développent et s’organisent. Face à ce phénomène, particuliers et entreprises tentent de se protéger, sans certitude d’efficacité. Trafic en hausse, risques accrus et nouveaux marchés parallèles : enquête sur une menace qui impacte directement le pouvoir d’achat.



Publicité





👴 Papa à l’âge d’être papy

À 91 ans, Pierre Sablé s’occupe encore d’un jeune enfant, faisant de lui l’un des pères les plus âgés de France. À l’image d’Al Pacino ou d’Élie Sémoun, ils sont de plus en plus nombreux à devenir pères après 50 ans. Nouvelle vie de couple, priorités professionnelles ou désir tardif de paternité : ces parcours sortent des normes. Mais derrière ces choix, un quotidien singulier, entre énergie à maintenir et regard parfois critique de l’entourage. Pour les enfants, grandir avec un père très âgé n’est pas sans conséquence. Portraits et éclairages sur ces pères hors du commun.

🚐 Van Life : plus fort que les camping-cars !

Fini le camping-car jugé trop imposant : le van s’impose comme la nouvelle référence des vacances nomades. Plus compact et astucieux, il offre une grande liberté, permettant de partir à l’aventure à tout moment et de se garer presque partout. En cinq ans, le phénomène a explosé, avec une offre qui s’étend du van prêt à l’emploi aux kits d’aménagement. Mais derrière cette promesse de liberté, les tarifs grimpent. Bons plans, innovations et pièges à éviter : enquête sur cette tendance qui pourrait bien supplanter le camping-car.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Gourmandises et prix cassés : Toulouse fait sa foire

Bonnes affaires, découvertes et plaisirs gourmands : la Foire de Toulouse met les petits plats dans les grands ! Pendant dix jours, la Ville rose devient un vaste terrain d’exploration pour les amateurs de bonnes trouvailles. On vient y tester, comparer, négocier et repartir avec des pépites à prix attractifs, des innovations pour la maison aux dernières tendances déco.

Ambiance festive assurée du côté du quartier vintage, véritable voyage dans le temps avec ses fripes pointues, ses vinyles de collection et ses objets rétro qui séduisent toutes les générations. Mais le moment fort se joue dans les allées gourmandes : produits du terroir, spécialités régionales et saveurs du monde s’y succèdent, avec dégustations généreuses à la clé.

Une sortie conviviale, ludique et gourmande, idéale pour faire le plein de bonnes affaires et se régaler !