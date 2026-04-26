Tennis Madrid : Sinner / Møller en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Sinner / Møller en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte le danois Elmer Møller en 16ème de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 16h sur Eurosport.







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Le troisième tour du Masters 1000 de Madrid propose cet après-midi un duel très déséquilibré sur le papier entre Jannik Sinner et Elmer Møller. Numéro 1 mondial et grand favori du tournoi en l’absence de plusieurs cadors, l’Italien poursuit sa quête d’un nouveau titre majeur sur terre battue. En face, le Danois, issu des qualifications et classé au-delà de la 150e place mondiale, réalise déjà un très beau parcours pour atteindre ce stade de la compétition.

Sur le plan sportif, l’écart de niveau semble important malgré un début de tournoi un peu accroché pour Sinner, contraint de s’employer lors de son entrée en lice. Fort d’une impressionnante dynamique et d’une série de victoires, il apparaît largement favori face à un Møller sans réelle référence à ce niveau, même si ce dernier joue libéré et peut tenter de bousculer la hiérarchie. Ce premier affrontement entre les deux joueurs devrait ainsi logiquement tourner à l’avantage de l’Italien, attendu dans un match rapide sauf surprise.



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ATP Madrid le match Sinner / Møller en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Møller, 16ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.