Un dimanche à la campagne du 26 avril 2026 : les invités de Frédéric Lopez

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Un dimanche à la campagne du 26 avril 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Un dimanche à la campagne du 26 avril 2026 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode de « Un dimanche à la campagne », Frédéric Lopez accueille Gilbert Montagné, Anne-Élisabeth Lemoine et Paul de Saint Sernin.

Chanteur et pianiste emblématique, Gilbert Montagné incarne à lui seul la résilience et la joie de vivre. Privé de la vue dès sa naissance, il a su transformer cette épreuve en une force lumineuse et inspirante.



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Chaque soir, son énergie communicative et sa spontanéité font briller le plateau de « C à vous ». Anne-Élisabeth Lemoine s’est imposée comme l’une des animatrices préférées des Français, portée par un talent précieux : celui de rester authentique sans jamais se prendre trop au sérieux.

Dans « Quelle époque ! », Paul de Saint Sernin se distingue par son sens de la répartie fulgurant et son humour acéré. Derrière son apparence de gendre idéal, il s’affirme comme l’un des snipers les plus redoutés du paysage audiovisuel français, un talent affûté dès l’enfance pour capter l’attention avec justesse et humour.

Au programme de ce dimanche à la campagne : un blind test musical mené par Gilbert Montagné, une partie de baby-foot pleine de surprises, et toujours autant d’émotion, de rires et de bonne humeur.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 26 avril 2026