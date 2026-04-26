Ligue 1 : Lorient / Strasbourg en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 26 avril 2026 – Lorient / Strasbourg en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 31ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec Lorient qui reçoit Strasbourg.





Un match à suivre ce dimanche après-midi à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce dimanche après-midi, le FC Lorient reçoit le RC Strasbourg au stade du Moustoir pour la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre très équilibrée entre deux équipes proches au classement, Strasbourg (8e) devançant légèrement Lorient (9e), avec seulement quelques points d’écart. L’enjeu est clair : rester dans la première partie de tableau et continuer à nourrir des ambitions européennes en cette fin de saison .



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Sur le terrain, Lorient peut s’appuyer sur une solide dynamique à domicile et reste sur une victoire marquante contre Marseille, confirmant sa capacité à rivaliser avec les gros . En face, Strasbourg arrive dans un contexte particulier, potentiellement diminué et concentré sur une demi-finale européenne à venir, ce qui pourrait peser dans la balance . Entre la solidité des Bretons à domicile et un Racing accrocheur mais peut-être moins concerné, ce duel s’annonce indécis mais rythmé.

Lorient / Strasbourg – Composition des équipes

🔵 Lorient (composition officielle) : Mvogo – Meïté, Adjei, Faye – Katseris, Abergel (c), Cadiou, Kouassi – Pagis, Dieng, Makengo.

🔵 Strasbourg (composition officielle) : Penders – Høgsberg, Mwanga, Doukouré (c), Luis – El Mourabet, Oyedele – Yassine, Amo-Ameyaw, Nanasi – Enciso

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lorient / Strasbourg ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lorient / Strasbourg, 31ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.