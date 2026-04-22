Coupe de France : suivre Strasbourg / Nice en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Coupe de France, le match Strasbourg / Nice en direct, live et streaming ce mercredi 22 avril 2026 – Place à la seconde demi-finale de la Coupe de France ce mercredi soir à la télé. Après la qualification de Lens hier soir, Strasbourg reçoit Nice.





A suivre ce soir sur beIN Sports, coup d’envoi à 21h.







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Ce mercredi soir, le RC Strasbourg accueille l’OGC Nice au stade de la Meinau pour une demi-finale de Coupe de France particulièrement attendue. Coup d’envoi pour une affiche à fort enjeu : une place en finale au Stade de France. Dans une ambiance annoncée bouillante, les Alsaciens comptent bien profiter de leur public pour franchir un cap historique, eux qui n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis plus de vingt ans.

Sur le plan sportif, Strasbourg arrive avec un léger avantage, notamment grâce à sa solidité à domicile et une dynamique globalement positive, tandis que Nice traverse une période plus délicate en championnat.



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Strasbourg / Nice – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – Ouattara, Omobamidele, Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Oyodele – Moreira, Enciso, Godo – Emegha (c).

🔵 Nice (composition probable) : Dupé – Mendy, Oppong, Bah – Clauss, Boudaoui, Abdul Samed, Bard – Sanson (c), Wahi, Louchet.

Strasbourg / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Strasbourg / Nice, demi-finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.