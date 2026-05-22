« Le crime de la tour Eiffel » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (22 mai)

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« Le crime de la tour Eiffel », avec Flore Bonaventura, Benoît Michel et Bruno Wolkowitch , c’est le téléfilm rediffusé ce vendredi 22 mai 2026 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en avant-première et replay sur France.TV.







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« Le crime de la tour Eiffel » : histoire

Au lendemain du 14 juillet, le corps d’un jeune Youtubeur passionné d’Histoire est retrouvé sans vie au premier étage de la tour Eiffel. Alors que des milliers de regards étaient rivés sur le monument embrasé par le feu d’artifice, comment le meurtrier a-t-il pu agir sans attirer l’attention ?

La capitaine Laura Giordano, encore marquée par la disparition de son ancien coéquipier, veut élucider cette affaire coûte que coûte. Mais l’arrivée de Mathieu Bellanger, récemment affecté à Paris, bouleverse ses habitudes. Contraints de travailler ensemble malgré leurs différences, ils vont enquêter au cœur des mystères de la tour Eiffel et mettre au jour une part oubliée de son histoire durant la Seconde Guerre mondiale.



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« Le crime de la tour Eiffel », le casting

Avec : Flore Bonaventura (Laura Giordano), Benoît Michel (Mathieu Bellanger), Bruno Wolkowitch (Commissaire Helfer), Wendy Nieto (Charlie), Aliocha Itovich (Sylvain Bardon), Philippe Dusseau (Guillaume Fabre), Alexandra Cismondi (Rachelle Scarpelli), Boris Baroux (Clément Ackerman), Manon Balasuriya (Thaïs), Lorène Devienne (Assistante Bardon), Leslie Carles (Maud Grimeau), Alice Cornillac (Zelie), Loïs Schlieper (Théo Video), Geneviève Mnich (Catherine Ackerman)

« Le crime de la tour Eiffel » c’est votre téléfilm du vendrei soir sur France 3.