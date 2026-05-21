Emily in Paris : Lily Collins annonce la fin de la série Netflix après la saison 6

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C’est une page qui se tourne pour les fans de Emily in Paris. Sur Instagram, Lily Collins a confirmé que la prochaine saison de la série à succès de Netflix, actuellement en tournage, serait la dernière. Une annonce qui marque la fin prochaine des aventures d’Emily Cooper, personnage devenu culte depuis le lancement de la série en 2020.











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Lily Collins remercie les fans

Sur son compte Instagram, Lily Collins a partagé un message avec une photo prise sur le tournage de la saison 6.

« Et nous sommes de retour… pour la toute dernière fois. « Emily in Paris » part à la conquête de la Grèce (et bien sûr de la France) pour une ultime aventure épique. Faisons-en la saison la plus incroyablement spéciale possible !… » a-t-elle écrit.

La plateforme Netflix a également officialisé la nouvelle, confirmant que cette sixième saison servira de conclusion à la comédie romantique créée par Darren Star, déjà à l’origine de « Sex and the City ».



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Une série phénomène sur Netflix

Depuis son lancement en octobre 2020, « Emily in Paris » s’est imposée comme l’un des plus gros succès internationaux de Netflix. La série suit Emily Cooper, une jeune Américaine installée à Paris pour travailler dans le marketing de luxe, entre romances compliquées, rivalités professionnelles et cartes postales parisiennes.

Malgré des critiques parfois sévères sur sa vision caricaturale de la France, le programme a rencontré un énorme succès mondial et s’est hissé à plusieurs reprises dans le Top 10 de Netflix.

Que sait-on de la saison finale ?

La saison 6 est actuellement en tournage entre la Grèce, Monaco et Paris. Le casting principal devrait faire son retour avec notamment Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu et Lucien Laviscount.

La fin de la saison 5 laissait plusieurs intrigues ouvertes, notamment autour de la relation entre Emily et Gabriel.

Aucune date officielle de diffusion n’a encore été annoncée, mais la saison finale pourrait arriver sur Netflix fin 2026 ou début 2027.