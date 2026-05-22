Pékin Express du 22 mai 2026 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 22 mai 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 11 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Julien et Sébasten, place à la grande finale pour les 2 binômes encore en compétition.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », la finale du 22 mai 2026

La grande finale de la saison 22 de Pékin Express se jouera à Bangkok, la vibrante capitale thaïlandaise. Anthony et Anna affronteront Thelma et Claire lors de cette ultime étape décisive, disputée dans des lieux emblématiques offrant un décor aussi spectaculaire qu’exotique.

Pour cette course finale, les deux binômes devront enchaîner trois sprints intermédiaires afin de tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros. La redoutable règle du « Time is money » sera une nouvelle fois au cœur de la compétition : dès qu’une équipe atteint l’arrivée, elle déclenche une balise qui fait perdre 10 euros par seconde au binôme adverse jusqu’à son arrivée. À l’issue de ces épreuves, place au sprint final, qui sacrera le grand vainqueur de cette 22e saison.



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Les finalistes devront également garder leur sang-froid face à des missions particulièrement éprouvantes : dégustation de spécialités thaïlandaises au célèbre marché flottant de Damnoen Saduak, défi vertigineux au sommet de la tour MahaNakhon ou encore épreuves physiques dans le stade de boxe de Rangsit.

Dans cette finale sous haute tension, plus question de faire de cadeaux : Anthony et Anna comme Thelma et Claire donneront tout pour décrocher la victoire et inscrire leur nom au palmarès de Pékin Express.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.