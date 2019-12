Audiences prime 24 décembre 2019 : « Boule et Bill 2 » leader sur TF1, succès pour le « Grand bêtisier de Noël » de C8

ANNONCES





Audiences prime 24 décembre 2019. Hier soir, c’était le réveillon. Et forcément les audiences des programmes proposés en prime s’en ressentent. Notez toutefois la place de leader pour le film « Boule et Bill 2 » avec Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Charlie Langendries et bien sûr Bill le chien.



Verdict : 2.07 millions de téléspectateurs pour 16.7% de part de marché sur l’ensemble du public.

Succès sur le public jeune et féminin avec 33% de PdA sur les 11-14 ans, 27% sur les 11-24 ans

et enfin 22% sur les FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).

Audiences prime 24 décembre 2019 : autres chaînes

M6 prend la seconde place avec le film d’animation des studios Disney/Pixar « Le voyage d’Arlo ». Il a enchanté 1.45 million de Français soit 11.7% de ceux qui avaient choisi de la passer leur soirée devant leur petit écran.



France 2 complète le podium avec « Le plus beau pays du monde ». Hier soir « Les Alpes : Le dernier sanctuaire ». Raconté par Gérard Lanvin, il a été vu ou revu par 1.31 million de personnes pour 10.6% de part de marché.

On retrouve ensuite et son divertissement « Un soir de fête avec Roberto Alagna ». Il a convaincu 1.08 million de personnes soit 9.1% des téléspectateurs.

🔵 [#AUDIENCES] prime

Hier @france3tv nous invitait à un concert unique en prime avec « Un soir de fête avec Roberto Alagna » une soirée suivie par

✔️ Plus de 1M tvsp

✔️ 9,1% de PdA #culture #divertissement #noel #soireedefete pic.twitter.com/MnFeJHErB7 — France3ServicePresse (@France3Presse) December 25, 2019

Enfin notez le beau succès de C8 avec son « Grand bêtisier de Noël ». Il a amusé 1.07 million de Français soit 8.5% du public.

Préparez-vous à rire ! 😄🎄

Le Grand Bêtisier de Noël se déguste en famille ce soir à 21h15 pic.twitter.com/39VyN0LDxq — C8 (@C8TV) December 24, 2019

