Plus belle la vie : ce soir, Alison grille Elsa (résumé + vidéo de l’épisode 3960 PBLV du 27 décembre 2019)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3960 du vendredi 27 décembre 2019 – La semaine s’achève et ce soir dans votre série « Plus belle la vie », Alison grille Elsa en voyant un sms que William lui envoie… Elsa est contrainte de s’expliquer et elle lui confie qu’ils se sont embrassés la veille…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3960

Alison raconte à Abdel comment elle s’est faite passer auprès de Jade pour une parisienne qui arnaque les touristes avec de la contrefaçon. Elle revient la voir pour faire affaire, pensant avoir gagné sa confiance. Elsa confie à Alison qu’elle a embrassé William, et ce dernier l’invite à venir le rejoindre à l’hôtel. De son côté, Karim confie à son fils qu’il sent qu’Elsa, qui est la femme de sa vie, est sur le point de le tromper…

Mila avoue à la bande qu’elle a changé d’avis sur Valère. Elle se réconcilie avec lui, tout en lui signifiant qu’elle ne reviendra jamais avec lui. Valère en est affecté. Et il décide de reprendre la vie qu’il s’était assignée avant la catastrophe, celle de la légion étrangère…



Mirta raconte à Ariane qu’une femme rend visite à Boher la nuit. Ariane vient sonner à sa porte et voit à travers le verre dépoli une silhouette de femme…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3960 du 27 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

