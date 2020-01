Plus belle la vie : ce soir, Sébastien amoureux de Laetitia (résumé + vidéo de l’épisode 3979 PBLV du 23 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3979 du jeudi 23 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Sébastien va voir sa femme, toujours dans le coma à l’hôpital, et il lui avoue qu’il est amoureux de Laetitia et qu’il l’a trompée avec elle…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3979

Arthur annonce qu’ils ont trouvé un donneur compatible avec Alison et il sait où Renaud a caché les 10 millions d’euros. Babeth confirme qu’Alison a besoin d’un foie, ce qui renforce les soupçons de Patrick. Dans l’appart de Renaud, Arthur montre sous le parquet, un coffre fermé par un code. S’ils forcent le coffre ou mettent un code erroné, le coffre se détruira automatiquement avec son contenu. Karim et Abdel doivent trouver la combinaison sinon Arthur n’opèrera pas Alison. Jade les met sur la piste de Bilal car Renaud entretenait un lien très fort avec son fils. De son côté, Patrick à l’accord pour perquisitionner la clinique Beausoleil et espère un flag…

Kevin se doute que Laetitia a passé la nuit avec Sébastien mais elle nie et pleure en cachette. Sébastien culpabilise aussi face à Marie et avoue qu’il se sentait revivre aux côtés de Laetitia. Même s’ils sont attirés l’un envers l’autre, il est trop tôt pour que chacun tourne la page. Laetitia assure à Kevin que rien ni personne ne remplacera Jérôme…



Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3979 du 23 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

