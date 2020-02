Plus belle la vie : ce soir, Roland est très inquiet (résumé + vidéo de l’épisode 4001 PBLV du 24 février 2020)

5 ( 6 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4001 du lundi 24 février 2020 – Les choses vont mal tourner pour Baptiste ce soir dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie »… En effet, Léo et Kévin annoncent à Roland, mort d’inquiétude de ne plus avoir de nouvelles de son petit-fils, que Baptiste est avec Millard et qu’il l’a certainement enlevé !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4001

Kevin et Léo suivent le trajet de la voiture de Millard grâce à la géolocalisation du téléphone de Baptiste. Mais le piège se referme sur eux quand ils trouvent le portable jeté dans un caniveau. Patrick ne prend pas les inquiétudes de Kevin et Léo au sérieux et ne donne pas de moyens pour retrouver Baptiste. Léo avoue à Roland que son petit-fils à servit d’appât et qu’ils n’ont plus de nouvelles. Kevin fouille la chambre d’hôtel de Millard et trouve un indice…

Clément voit un message indiquant un rendez-vous médical sur le portable de Delphine. Cette dernière lui raconte qu’il s’agit de son psychologue avec qui les séances se déroulent très bien. De son côté, Tom est allé chez Luis, et réussit à lui mettre le doute sur ses réels sentiments, laissant Luis en plein trouble…



ANNONCES





Tandis que Maxime cherche du côté de l’association d’aides aux SDF, Nathan, lui, a retrouvé l’adresse des parents de Jerry. Mais arrivé dans la maison, Nathan repart immédiatement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4001 du 24 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES