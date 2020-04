Ce soir, « Le Magazine de la Santé » spécial coronavirus, en direct et en immersion au CHU du Mans

4.7 ( 15 )



Le Magazine de la Santé au programme TV de ce mardi 14 avril – Ce soir à la télé, Marina Carrere présentera en direct sur France 5 une édition spéciale coronavirus du « Magazine de la Santé ».

En exclusivité, une équipe du Magazine de la Santé a obtenu l’autorisation de filmer plusieurs jours au CHU du Mans au plus près des soignants et des malades. Un documentaire en immersion dans le service de réanimation qui accueille des patients atteints du Covid-19, venus des Pays de la Loire mais aussi des régions les plus touchées comme l’Ile-de-France et le Grand-Est.

Après la diffusion de ce documentaire inédit, Marina Carrère d’Encausse, des patients guéris et des spécialistes en plateau et par skype répondent en direct aux questions des téléspectateurs.



Ce document exclusif, suit au quotidien les équipes de réanimation du CHU du Mans pendant cette situation de crise, et raconte les histoires poignantes de patients admis dans ce service ; l’espoir des familles, et le combat des soignants pour les sauver. Comment les malades sont-ils pris en charge ? Pourquoi les conséquences du virus sont-elles si graves et difficiles à soigner. Comment tout un hôpital concentre-t’il ses efforts autour d’un service qui en devient le centre névralgique ? Comment les équipes luttent-elles 24h sur 24 pour sauver, avec les moyens actuels, un maximum de vies ?



A l’issue de la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d’Encausse et des spécialistes, répondent en direct aux questions des téléspectateurs. Avec des témoignages de patients guéris, ils abordent notamment la question de « l’après-réanimation », une fois ceux-ci rentrés à domicile : « la vie d’après ».

Le Magazine de la Santé spéciale coronavirus, les invités du 14 avril

Dr Karine Lacombe, Chef du service des maladies infectieuses – Hôpital Saint-Antoine (AP-HP)

Pr Bruno Mégarbane, Chef du service de réanimation médicale et toxicologique – Hôpital Lariboisière (AP-HP)

En skype :

Pr François Rannou, Chef du service de médecine physique et de réadaptation – Hôpital Cochin (AP-HP)

Dr Frédérique Warembourg, Psychiatre – CHU de Lille

Et les témoignages de deux patients qui ont été atteints du Covid-19 : M. Thoreau, également témoin dans le documentaire qui donnera de ses nouvelles, et M. Meunier qui est en soins de suite et rééducation, qui interviendra sur la prise en charge médicale post hospitalisation.

