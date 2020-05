« On n’est pas couché » du 30 mai 2020 : quelle audience pour Laurent Ruquier ?

4.5 ( 11 )



ANNONCES





« On n’est pas couché » du 30 mai 2020. Hier soir deuxième numéro de l’après-confinement pour Laurent Ruquier et son émission de seconde partie de soirée « On n’est pas couché ». Un programme qui, comme vous le savez, vit ses dernières heures puisqu’elle s’arrêtera définitivement à la fin de la saison. Le dernier numéro sera en principe diffusé le 4 juillet.



ANNONCES





Et alors qu’elle a touché le fond la semaine dernière avec seulement 628 000 téléspectateurs, l’émission a retrouvé quelques couleurs cette semaine ? Disons OUI ET NON…

« On n’est pas couché » du 30 mai 2020 : audience

En ce dernier samedi du mois de mai, Laurent Ruquier et ses invités ont gagné 250.000 téléspectateurs de plus, ce qui lui évite un naufrage annoncé.



ANNONCES





Hier soir étaient présents sur le plateau : François Ruffin, Joël Dicker, Sophie Tapie, Jean Rouaud et Ghislaine Arabian.

Pour autant les chiffres ne sont pas exceptionnels avec à peine 875.000 couches-tard pour 10.5% de part de marché. On est loin, très loin même, des scores d’antan.

« On n’est pas couché » vous donne rendez-vous samedi prochain, 6 juin 2020, dès 23h30 sur France 2 et France.TV pour le replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES