« Plus belle la vie » du 27 mai 2020 : 2 épisodes ce soir, une audience qui remonte enfin !

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 27 mai 2020. Alors que les tournages de PBLV viennent tout juste de reprendre du côté des studios de la Belle de Mai (voir ICI), c’est encore en mode rediffusion que vous retrouverez vos héros préférés ce soir dès 20h15.



ANNONCES





Deux épisodes vous seront encore proposés ce soir les n°2819 et n°2820.

« Plus belle la vie » du 27 mai 2020 : résumés et vidéos

épisode n°2819 : Noham, Julio et Djawad attaquent l’entrepôt. Noham prend tous les risques mais se fait tuer. Estelle est désespérée, tandis que Djawad et Noham l’emmènent avant l’arrivée de la police…

Laetitia reproche à Jérôme de n’avoir pas fait profil bas devant Vincent. Elle vient supplier Vincent de retirer sa plainte pour sauver sa famille. Jérôme récolte un témoignage de Benoît qui a vu Aïcha lui mettre la pression. Quand Eugénie vient le faire parler de l’affaire chez lui, il lui confie comment Vincent a été humiliant.



ANNONCES





Yolande explique à Mme Valot qu’elle ne peut rien contre ses douleurs, et refuse de la prendre. Elle doute de son don, et ne parvient plus à exercer. Babeth apprend que Mme Valot a fait un malaise et a été admise dans un état grave à l’hôpital. Elle en veut à sa mère : c’est à cause d’elle que leur patiente n’a pas voulu venir consulter.

Benoît a l’Internationale en boucle dans la tête et ne peut l’en sortir. Il contamine Stéphane et Babeth à l’hôpital. Stéphane se grille auprès de Jeanne en passant pour un provocateur, lorsqu’elle l’entend siffler la chanson dans son dos…

épisode n°2820 : Suite à l’autopsie des corps retrouvés à l’entrepôt, les policiers concluent à un règlement de comptes. Lorsqu’ils retrouvent les bijoux chez Sofia Canneli, ils l’accusent d’être le commanditaire de cette tuerie. Sofia nie devant Patrick et parle d’un coup monté…

Vincent s’indigne en découvrant l’article à charge contre lui. Il explique à Céline que sa réputation est en jeu, et qu’il ne peut plus faire marche arrière. Jeanne, à l’hôpital, tente de garder sa neutralité.

Emmanuelle Valot est dans un état grave, mais elle a quitté l’hôpital sans un mot pour rejoindre Yolande, qu’elle supplie de l’aider. Elle s’évanouit dans ses bras et Yolande la renvoie à l’hôpital. Riva apprend à Babeth que leur patiente a peut-être une maladie incurable…

Coralie étant seule pour la soirée, Thomas l’invite au dîner prévu avec le nouveau collègue chirurgien de Riva. En s’y rendant, Coralie se rend compte que ce nouveau collègue n’est autre que Nicolas, qu’elle a jeté 3 jours auparavant…

Une audience en hausse

Alors qu’à partir de lundi, un seul épisode en rediffusion sera proposé sur France 3 (voir ICI) l’audience est enfin en hausse. Un record est même tombé, c’est dire !

Ainsi hier soir le deuxième épisode a réuni 1.81 million de téléspectateurs pour 7.5% de part de marché. C’est la meilleure performance de PBLV en mode rediffusion.

Quant au premier épisode, il est resté plutôt faible avec seulement 1.18 million de fidèles (pda 5.2%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES