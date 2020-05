4.9 ( 10 )



ANNONCES





« Tous en cuisine » du mercredi 27 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac. Ce soir, et jusqu’au 12 juin inclus, ne manquez pas votre rendez-vous quotidien avec Cyril Lignac, Jérome Anthony et leur(s) invité(s) pour un nouveau numéro inédit de « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». Et c’est à partir de 18h45 que ça se passe sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



ANNONCES





Au programme ce soir deux recettes, un plat et un dessert :

– NEMS DE POULET ET LÉGUMES, SAUCE ACIDULÉE

– CLAFOUTIS AUX CERISES



ANNONCES





« Tous en cuisine » du mercredi 27 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

NEMS DE POULET ET LÉGUMES, SAUCE ACIDULÉE

Les ingrédients pour 4 personnes

250g de blancs de poulets coupés / hachés

1 carotte épluchée et coupée en passée au hachoir

1 oignon épluché et haché

50g de champignons de paris lavés coupés en petits dés

125g de germes de soja

50g de vermicelles de haricots mango trempés dans l’eau

3 cuil. à soupe de sauce soja

1 oeuf

16 galettes de riz

1 cuil. à café de farine de maïs

1 bière

quelques feuilles de salade et de menthe pour servir avec les nems

sauce : 1 jus de citron vert / 1 cuill. à café de sauce nuoc mam + sucre

huile de tournesol

Les ustensiles

1 saladier + 1 cuillère à soupe

1 torchon + 1 saladier + 1 ramequin + 1 cuillère à café

1 casserole type wok + 1 pince ou 1 écumoire + 1 assiette avec papier absorbant

CLAFOUTIS AUX CERISES

Les ingrédients pour 4 personnes

400g de cerises lavées et séchées et équeutées

200g de farine

4 œufs

150g de sucre

50cl de lait

1 pincée de sel fin

2 cuil. à soupe de kirsch

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet

1 plat + 1 pinceau

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

>>> Bientôt le livre « Fait Maison » vous proposera les meilleures recettes de l’émission. Pour en savoir plus et/ou éventuellement le pré-commander, suivez ce lien.

« Tous en cuisine » c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h45 sur M6 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES