« Tous en cuisine » du vendredi 5 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

5 ( 4 )



« Tous en cuisine » du vendredi 5 juin 2020 –Dernier rendez-vous de la semaine pour le programme de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». Et attention c’est l’avant-dernier vendredi de diffusion puisque la semaine prochaine sera la toute dernière semaine d’un programme qui pourrait toutefois revenir rapidement mais sous une autre forme et pourquoi pas avec un nouvel animateur…



En attendant rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.

Au menu ce soir, deux recettes, une entrée et un plat :



– MOUSSAKA

– DULCE DE LECHE, GLACE VANILLE, COCO

Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.

« Tous en cuisine » du vendredi 5 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

MOUSSAKA

Les ingrédients pour 4 personnes

1kg d’épaule d’agneau hachée

400g de tomates fraîches coupées en dés

1 oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée

1 branche de thym

3 aubergines lavées

10g de cumin en poudre

100g de parmesan râpé

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 cocotte + 1 spatule

1 planche + 1 couteau scie + 1 poêle + 1 spatule

1 microplane

DULCE DE LECHE, GLACE VANILLE, COCO

Les ingrédients pour 4 personnes

4 boules de glace vanille

1 boîte de lait concentré sucré

100g de noix de coco râpée toastée au four

Les ustensiles

1 casserole + 1 ouvre boîte

2 saladiers + 1 maryse + 1 fouet + quelques glaçons

1 boulier

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

De la cuisine en direct : ça pourrait reprendre

Courant avril, Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission, a fait savoir au magazine Télé Star que Cyril Lignac souhait arrêter l’émission malgré son beau succès. Mais de préciser que la chaîne réfléchissait très sérieusement à poursuivre l’aventure. « On réfléchira à pérenniser, d’une façon ou d’une autre, la cuisine en direct sur M6 »

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » sort la semaine prochaine. Il est toutefois déjà disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

