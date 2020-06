Plus belle la vie du 9 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, un mort au Céleste (VIDEO EXTRAIT)

5 ( 4 )



« Plus belle la vie » du mardi 9 juin 2020 – C’est une macabre découverte qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Un épisode à suivre à partir de 20h15 sur France 3 et dans lequel une jeune femme est retrouvée morte dans sa chambre à l’hôtel Céleste… Francesco va être soupçonné par la police ! Et dans le même temps, c’est la veille de la rentrée scolaire, Thomas est bien décidé à remettre ses ados dans le bain !



« Plus belle la vie » du 9 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2831 : Aurélie est découverte sans vie dans sa chambre au Céleste, dans une macabre mise en scène. Durant l’enquête de la police, Frémont révèle que la jeune femme est rentrée plusieurs fois dans la chambre de Francesco depuis son arrivée. Interrogé, Francesco explique qu’il a éconduit Aurélie, et qu’elle lui a confié qu’elle était partie après avoir découvert que son compagnon la trompait. Vivien, l’air confus, vient voir Céline pour s’excuser de son attitude de vendredi soir…

Le jour de la rentrée des profs, Coralie, déprimée, aurait voulu profiter plus longtemps de Nicolas. Rochat annonce à Blanche l’arrivée de César, son neveu dans sa classe de 1ere ES, un cancre renvoyé de tous les lycées. Baptiste et Thérèse se font réveiller tôt par Thomas pour les préparer à la rentrée du lendemain…

Mélanie espère encore retrouver l’alliance perdue, avec un détecteur de métaux. Malgré ses recherches, la bague reste introuvable. Samia remonte le moral de son amie, tandis que Juliette propose d’organiser son enterrement de vie de jeune fille…



VIDEO Plus belle la vie extrait de l’épisode 2831





