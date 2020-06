« Tous en cuisine » du mardi 9 juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de Cyril Lignac soir

4.6 ( 10 )



ANNONCES





« Tous en cuisine » du mardi 9 juin 2020 –Dernier mardi pour le programme de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » dont le dernier numéro sera diffusé ce vendredi 12 juin 2020.



ANNONCES





En attendant rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.

Au menu ce soir, deux recettes :



ANNONCES





– CURRY JAPONAIS DE LÉGUMES

– Sauce TZATZIKI

Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.

« Tous en cuisine » du mardi 9 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

CURRY JAPONAIS DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes

2 oignons épluchés et ciselés

15g de gingembre épluché et haché

½ pomme râpée

3 carottes épluchées

4 navets lavés et coupés en 2

3 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux ou pommes de terre nouvelles

2 litres d’eau bouillante + 1 cube

70g de beurre

70g de farine

Mélange d’épices par vos soins : 1càc de coriandre en poudre / 1càc de cumin en poudre / ½ càc de cannelle en poudre / 2 càc de curcuma / 1 pincée de muscade râpée / 1 càc de poivre moulue / 1 càc de piment en poudre / 1 étoile d’anis en poudre / 1 càc de curry / 1 càc de cacao en poudre

150g de petits pois cuits à l’eau

400g de riz basmati cuit

huile d’olive

sel fin / piment

Ustensiles nécessaires

1 petite casserole

1 casserole + 1 fouet +

1 planche + 1 couteau éminceur + 1 microplane + 1 cocotte + 1 spatule + 1 louche

1 louche

Sauce TZATZIKI

Les ingrédients pour 4 personnes

1 concombre épluché, épéppiné et râpé

2 gousses d’ail hachées

10cl d’huile d’olive

600g de yaourt grec

3 cuil. à soupe de vinaigre de vin

gros sel

Ustensiles nécessaires

1 saladier + 1 maryse

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

Et l’audience dans tout ça ?

Même si les chiffres sont en baisse depuis le déconfinement, notez que le programme reste fédérateur avec 1.67 million de téléspectateurs hier soir pour 10.1% de part de marché et une place de leader auprès du public jeune (-50 ans) et féminin.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES