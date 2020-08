4.4 ( 9 )



Annonces





« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du jeudi 27 août 2020. C’est déjà l’avant-dernier rendez-vous de la semaine pour « Tous en cuisine en direct » avec notre duo de choc : Cyril Lignac et Jérome Anthony. Rendez-vous ce soir dès 18h40 sur M6, ou en replay sur 6Play, pour deux nouvelles recettes.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir un plat et un dessert :

– CHOU BRAISÉ, ZA’ATAR MAISON

– PÊCHE MELBA

Et comme toujours, Stars-Actu.Fr vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.



Annonces





« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » du jeudi 27 août 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

PLAT : CHOU BRAISÉ, ZA’ATAR MAISON

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour le za’atar maison

30g de sésame blanc

4g d’ail râpé

10g de thym sec

10g d’origan ou romarin sec

4g de zeste de citron jaune

7g de sumac

Pour la crème de piment jalapeno

100g de tahini

2 gousses d’ail

50g de feuilles de coriandre, persil, menthe

100g d’eau

1 jus de citron jaune

2 cuillères à soupe de piment jalapeno vert mariné ou piment mariné et un peu de jus

1 chou fleur en morceaux

1 yaourt grec de 200g (facultatif)

Huile d’olive

Sel fin

Les ustensiles

2 saladiers + 1 cuillère + 1 blender + 1 maryse

1 plat pouvant aller au four

DESSERT : PÊCHE MELBA

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour les pêches au sirop :

4 pêches fraîches et mûres

40cl d’eau

45cl de vin doux

250g de sucre

1 zeste de citron jaune

Quelques feuilles de verveine

½ litre de glace vanille

½ de sorbet framboise

125g de framboises fraîches

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet + 1 araignée + 1 couteau d’office + 1 assiette

1 cuillère à soupe + 1 boîte plastique et 1 couvercle bien froid

Mais on fait quoi de tout ça ? Pour le déroulé de la recette, branchez-vous sur M6 et 6Play et suivez les instructions de notre chef préféré. Sinon rendez-vous sur les réseaux sociaux suivants :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h40 sur M6 et 6play avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur invité.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés