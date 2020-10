Plus belle la vie : ce soir, François détruit Thomas (résumé + vidéo épisode 4138 PBLV du 28 octobre 2020)

4.9 ( 11 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4138 du mercredi 28 octobre 2020 – François ne doute vraiment de rien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Thomas a du quitter le bar le coeur lourd, François lui donne rendez-vous pour lui proposer le rachat de ses parts !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4138

François essaie de raisonner Sophie pour qu’elle ne fasse pas de bêtise et qu’elle ne se serve pas de son arme. C’est peine perdue, Sophie veut pouvoir se défendre elle-même. Kilian, lui, trouve normal que sa mère ait un revolver pour les protéger. Ariane a retrouvé Mathieu et le met en garde ; s’il s’approche de Sophie et de ses enfants, elle n’aura aucun scrupule à s’en prendre à lui. Mathieu espionne un rendez-vous entre Thomas et François et découvre la haine entre les deux frères…

Yolande ne peut pas admettre que Jocelyn doit être placé et en devient même agressive. Elle veut préserver Jocelyn et refuse de lui parler de centre spécialisé. C’est Babeth qui tente d’annoncer la nouvelle à son père. Jocelyn accepte d’être placé, à la surprise générale…



Annonces





Valentin ne laisse pas Laetitia indifférente. Il lui fait essayer une robe en lui faisant croire que c’est un cadeau pour sa sœur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4138 du 28 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés