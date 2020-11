Audiences TV prime lundi 23 novembre 2020 : « L’amour est dans le pré » leader en hausse devant « Bodyguard »

4.9 ( 9 )



Audiences TV prime lundi 23 novembre 2020. Hier soir suite de la saison 1 de « Bodyguard ». Après un lancement réussi la semaine dernière, la série de France 2 a t-elle renouvelé l’exploit de s’imposer en tête des audiences de la soirée ? Toujours très puissant le programme de M6 « L’amour est dans le pré » a t-il conserver ses fidèles pour la fin des séjours à la ferme ? Et quelle audience pour le crossover « Joséphine Ange Gardien / Camping Paradis » sur TF1 ?



Et bien voici les chiffres. Et le premier c’est « L’amour est dans le pré ». L’émission de dating préférée des téléspectateurs a réuni 4.07 millions de romantiques pour une part d’audience moyenne de 17.9% sur l’ensemble du public. Toujours un gros succès sur les cibles commerciales et notamment auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime lundi 23 novembre 2020 : autres chiffres

Leader des audiences la semaine dernière, la mini-série proposée par France 2 « Bodyguard » est en baisse. Hier soir 3.33 millions de téléspectateurs et 14.5 % de part de marché pour les épisodes n°3 et n°4.

De son côté proposait la rediffusion d’un épisode de « Joséphine Ange Gardien ». Un crossover « aller » dans lequel l’équipe du « Camping Paradis » désertait le temps d’un épisode la belle ville de Martigues. Plusieurs fois diffusé, cet épisode a pu compter sur 3.21 millions de téléspectateurs (pda 13.7%).



Quand Joséphine rencontre Tom de #CampingParadis lors d'une situation peu ordinaire, ça donne ça… 😬👰

⏰ #JosephineAngeGardien à 21:05 👇 pic.twitter.com/4p7IfcDthD — TF1 (@TF1) November 23, 2020

De son côté France 3 proposait un numéro en rediffusion de son magazine « Secrets d’histoire ». Hier soir il était consacré à Mozart. Et ce sont 1.95 million de mélomanes qui ont répondu à l’appel (8.3% de pda).

Et encore un beau succès pour Arte avec le film « Drive » de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling et Carey Mulliganavec dans les rôles principaux. Verdict : 1.84 million de cinéphiles pour 7.4% de part d’audience moyenne.

