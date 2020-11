Plus belle la vie : ce soir, Laetitia va devoir choisir (résumé + vidéo épisode 4157 PBLV du 24 novembre 2020)

4.5 ( 11 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4157 du mardi 24 novembre 2020 – Laetitia Belesta va devoir faire un choix ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle n’assume pas d’être en couple avec Valentin et qu’ils sont entrain d’en discuter, elle reçoit la visite surprise de Sébastien qui lui offre un cadeau !…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : le plan se précise, Luna embrasse Andrès, Jean-Paul et Samia ambigües (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4157

Rousset a tenté de piéger Mouss en l’entrainant vers les douches, afin que Catano lui fasse la peau. Ça n’a pas marché, Mouss est resté en cellule. Mila supplie Alison de demander aux Fedala de faire évader Mouss, mais Abdel refuse. Christophe donne à Luna un dossier contenant plein d’éléments sur l’accident et notamment le lieu où les faits se sont produits. De son côté, Mirta prend ses distances avec Mazelle et lui rend le bijou qu’il lui a offert…



Annonces





Le dialogue est rompu entre Blanche et Noé. Coralie conseille à Blanche d’emmener son fils consulter la psy qui s’occupe de la cellule d’écoute. Kilian et Lola s’inquiètent pour Noé. De son côté, Nisma ne rassure pas Lola et sa culpabilité quand elle lui balance que la mort de Manon doit bien l’arranger…

Sébastien débarque chez Valentin et offre à Laetitia une sculpture qu’il a fabriqué lui-même. Valentin se vexe et met Laetitia face à ses contradictions.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4157 du 24 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés