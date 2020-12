Plus belle la vie : ce soir, Mirta apprend que Luna est retenue en otage (résumé + vidéo épisode 4173 PBLV du 16 décembre 2020)

4.9 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4173 du mercredi 16 décembre 2020 – Au lendemain de l’évasion de Mouss et en pleine mutinerie en prison, ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Mirta apprend que Luna est retenue en otage. Elle est sous le choc et très inquiète pour sa fille…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4173

Mouss n’en revient pas de ce qui vient de se passer. C’est la cohue en prison, les Liberati mettent Luna a l’abris des lacrymos. Minkovsky se range à l’avis de Léo, il ne faut pas tirer à vue, des innocents se cachent dans le tas. Luna arrive à convaincre les prisonniers de ne pas se débarrasser de Pavel qui a trahit Mouss. A la coloc, Mila confronte Sabrina, elle sait tout pour la tentative d’évasion de Stan et lui dit qu’il est mort…



Lola annonce à sa mère sa nouvelle lubie, le free flow. Bilal essaie de draguer et Abdel lui file deux, trois conseils de séduction. Mais Bilal se prend tout de même un vent par la jeune fille. De son côté, Noé pense toujours que les intentions de Lola sont mauvaises…

Yolande a peut-être trouvé la solution pour que Mirta retrouve le sommeil. Elle va utiliser un appareil photo afin de capturer des images qui l’apaiseront…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4173 du 16 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

