Plus belle la vie en avance : Irina responsable de la disparition de Samia ? (vidéo PBLV épisode n°4192)

Alors que Samia a choisi de disparaitre sans laisser d’adresse ni à Jean-Paul ni à leur fille Lucie, on la recherche activement mardi prochain dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». Et Jean-Paul est convaincu qu’elle a été enlevée par Pavel !



Il a promis à Lucie de tout faire pour retrouver sa mère alors Jean-Paul décide d’appeler Irina…



Celle-ci lui laisse croire qu’il a raison… Elle donne rendez-vous à Jean-Paul et lui demande de venir seul, sans prévenir ses collègues, sinon elle tuera Samia ! Léa est inquiète mais Jean-Paul tient à y aller.

Un extrait de l’épisode de PBLV 4192 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4192 du 12 janvier 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

