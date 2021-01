« Tous en cuisine » du 11 janvier 2021 : ingrédients des deux recettes de ce soir

4.9 ( 7 )



« Tous en cuisine » du 11 janvier 2021. L’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Mais attention car c’est le tout dernier lundi pour le programme qui tirera sa révérence vendredi soir. Y’aura t-il ou pas une nouvelle saison ? A priori c’est OUI mais il faut encore attendre la confirmation.



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes d’aujourd’hui : VELOUTÉ DE POTIMARRON AUX AMANDES en entrée; COQUILLES DE POISSON GRATINÉES AUX POIREAUX en plat.

« Tous en cuisine » du 11 janvier 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : VELOUTÉ DE POTIMARRON AUX AMANDES

Les ingrédients pour 4 personnes



Velouté :

1 petit oignon épluché et ciselé

15g de beurre

500g de potimarron épluché et coupé en morceaux

1 cuil. à café de cumin en poudre

1,5 litre de bouillon cube

3 cuil. à soupe de crème fraîche

2 cuil. à soupe d’amandes effilées et toastées

Quelques feuilles de coriandre

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 marmite ou une casserole + 1 spatule

1 mixeur à main + 1 louche

PCOQUILLES DE POISSON GRATINÉES AUX POIREAUX

Les ingrédients pour 4 personnes

4 coquilles Saint-Jacques (gardez les coquilles)

200g de poisson blanc type lieu ou merlu sans parures et sans arêtes, coupé en cubes

1 litre de court-bouillon ou fumet de poisson

70g de beurre pour la sauce

20g + 70g de farine

5cl de crème liquide

1 jus + 1 zeste de citron frais

2 blancs de poireaux lavés et émincés très finement

50g de chapelure fine

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 spatule + 1 araignée + 1 assiette

1 casserole + 1 fouet + 1 râpe microplane

1 cuillère à soupe

Il ne vous reste plus qu’à tout préparer et/ou éventuellement à acheter ce qu’il vous manque.

On fait quoi de tout ça ?

Pour être certain de parfaitement réaliser ces deux recettes, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Les livres inspirés de l’émission

3 livres inspirés des recettes de l’émission sont désormais disponibles à la vente. Retrouvez dans chaque tome des recettes salées et/ou sucrées simples à réaliser et pour les petits budgets.

Ils sont actuellement disponibles sur Amazon au prix de 12.90 euros. Pour plus d’infos et d’éventuelles commandes, suivez les liens ci-dessous

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 1

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 2

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 3

Retrouvez « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6 et 6Play jusqu’au 15 janvier 2021 inclus. Dès le 18 janvier, retour de l’émission « La meilleure boulangerie de France » avec Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

