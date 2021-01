Un si grand soleil en avance : Humeau doit avouer (résumé + vidéo épisode n°556 du 11 janvier 2021)

4.5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – L’étau se referme sur Humeau ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, le flic est sous la pression de l’IGPN qui a fait le lien avec lui et il est sur le point d’avouer…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 556

Humeau va devoir avouer… Il est interrogé par la commandante Roux, qui est remontée jusqu’à lui ! Elle s’est aperçue qu’il a rentré de l’argent sur son compte et même s’il a pris soin de diviser la somme en plusieurs dépôts, elle a compris. Humeau prétexte avoir vendu une guitare mais quand la commandante de l’IGPN lui demande le modèle, il est incapable de répondre ! Elle lui demande clairement : a-t-il vendu le dossier Faure/Lestrac à Fournier pour 12.000 euros ?



Pendant ce temps là, Alice et Julien pourront-ils comprendre le malaise d’Arthur ? Quant à Manu, la pression qui pèse sur ses collègues n’est-elle pas en train de l’aveugler ? Devrait-il se méfier davantage de l’un d’entre eux ?…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

