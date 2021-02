Audiences TV prime 21 février 2021 : « Les carnets de Max Liebermann » en tête devant « Première année »

4.7 ( 12 )



Audiences TV prime 21 février 2021. Qui est arrivé en tête des audiences de ce dimanche en première partie de soirée ? Et bien c’est France 3 avec sa nouvelle série « Les carnets de Max Liebermann ».



En première semaine elle a suscité la curiosité de 3.32 millions de Français soit 14.6% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 21 février 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite l’excellent film de Thomas Lilti « Première année » avec Vincent Lacoste et William Lebghil. Diffusé pour la première fois en clair, il a suscité la curiosité de 3.26 millions de personnes soit 14.3% des téléspectateurs.



On retrouve ensuite TF1 avec la rediffusion du film « Charlie et la Chocolaterie ».

Porté par Freddie Highmore et Johnny Depp, le film a encore convaincu 2.86 millions de personnes soit 13.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Notez toutefois une place de leader sur cibles avec par exemple 45% de pda auprès des enfants (4-10 ans) ou 24% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 #CharlieEtLaChocolaterie leader sur cibles hier soir avec :

✅ 24% de pda FRDA-50a

🍫 45% de pda sur les enfants 4-10a

✅ 29% de pda 15-34a

et 2.9M de tvsp pic.twitter.com/aAL8CyVSca — TF1 Pro (@TF1Pro) February 22, 2021

M6 suit avec son magazine « Zone Interdite ». Un numéro exceptionnel qui avait pour thème « Quand les médecins redonnent l’espoir : dans les coulisses d’opérations miracles ». 2.25 millions de Français ont répondu à l’appel soit 10.6% de l’ensemble du public.

Et c’est encore une fois Arte qui complète le top 5 avec la rediffusion du film de Paul Thomas Anderson « There Will Be Blood » vu ou revu par 1.08 million de personnes (5.3% de pda).

