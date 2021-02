« Doc » du 17 février 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.3 ( 6 )



« Doc » du 17 février 2021. Le « Doc » de TF1 est de retour ce soir dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Pour mémoire, cette série, inspirée d’une histoire vraie, est portée par le beau Luca Argentero.



« Doc » du 17 février 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Libres d’aimer » : Suite à un malaise, Serena Ruffo, célèbre actrice et grande sœur d’Elisa, est admise à la polyclinique. Elisa ne souhaite pas lui parler tout de suite, ce qui ne manque pas d’interpeller Gabriel. Julia s’occupe de ce qu’elle soupçonne être une anémie. Serena est enceinte. La première entrevue des deux sœurs est pour le moins électrique. L’ex-mari de Teresa est lui aussi hospitalisé et celle-ci ne souhaite pas non plus lui parler, au grand dam de sa fille, Francesca. Lorenzo prend les choses en main. Chiara rend visite à Lorenzo pour lui demander de l’argent. S’il refuse, elle n’hésitera pas à dire à son chef de service qu’il prend des opiacés. Teresa a trouvé un flacon suspect non étiqueté. Elle en fait part à Marco. Andrea fanti poursuit ses recherches sur le Satonal.

Épisode « Avant qu’il ne soit trop tard » : Clara, l’amie de Lorenzo, est admise à l’hôpital pour ce qui semble être une overdose. Etant donné son passé, Lorenzo ne la croit pas lorsqu’elle lui dit qu’elle n’a rien pris. En réalité, elle a joué le rôle de mule pour des trafiquants et un des ovules de cocaïne qu’elle transportait dans son estomac s’est déchiré, provoquant l’overdose. Après lui avoir donné son traitement, Lorenzo lui signe sa sortie, mais craignant que les trafiquants ne s’en prennent à elle, Andrea lui propose de rester chez lui quelques temps. Clara fait une nouvelle crise chez Andrea. De nouveaux examens permettent de détecter d’une hépatite chronique, mais il s’avère que Clara souffre de la maladie de Wilson, une maladie génétique qui occasionne tous ses problèmes de santé. En parallèle, Julia s’occupe d’un jeune homme transféré en urgence d’un autre hôpital pour une suspicion de méningite. Il est dans le coma et personne ne parvient à trouver de traitement pour lui. Julia et Ricardo interrogent la mère du patient pour en apprendre plus sur lui, mais ils étaient fâchés depuis un an et elle ne peut rien leur dire.

De nouveau en tête des audiences ?

La semaine dernière les deux épisodes inédits ont offert la première place des audiences à TF1 en réunissant 3.87 millions de téléspectateurs pour 17.6% de part de marché. Qu’en sera t-il ce soir ?



Le « Doc » consulte ce soir sur TF1.

