Un si grand soleil en avance : Enric couche avec Myriam (résumé + vidéo épisode n°609 du 25 mars 2021)

Un si grand soleil du 25 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, à peine arrivée chez L Cosmétiques, Myriam va déjà semer la pagaille…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 609

Enric a flashé sur Myriam chez L Cosmétiques… Il la raccompagne chez elle et Myriam lui propose de boire un verre. Enric semble mal à l’aise alors que Myriam s’éclipser quelques instants. Elle revient totalement nue ! Enric tombe le haut et la rejoint… Il trompe Mo.



Et alors que Johanna se reprend, Florent découvre un élément qui pourrait tout changer…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

