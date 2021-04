Plus belle la vie : ce soir, Elsa repousse Xavier (résumé + vidéo épisode 4264 PBLV du 22 avril 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4264 du jeudi 22 avril 2021 – Elsa continue de repousser Xavier ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que Xavier décide de continuer leur conversation de la veille en plein tribunal, Elsa va le gifler devant tout le monde !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4264

Karim semble avoir trouvé le mode d’emploi avec Bilal ; le jeune doit commencer par respecter ses ainés et ensuite Karim lui expliquera deux trois choses sur ses anciens trafics. La tension monte d’un cran entre Elsa et Revel. Elle pense qu’il se fout d’elle et lui met une gifle devant témoins. Colbert qui a eu vent de l’altercation veut remettre Elsa derrière les barreaux, mais Revel lui dit que c’est inutile…



Franck vient soutenir son fils au pied de l’arbre au grand dam de Blanche. Tout le quartier soutient les jeunes et leurs convictions. Face à la tournure que prennent les choses et au soutien des riverains, Lola est sous pression. La presse est là et Lola se lance dans un discours à la Greta Thunberg…

Les salariés de la SCOP sont divisés sur la stratégie à mettre en place et l’activité à définir. C’est Lola et sa force de conviction, qui, sans le savoir, aide GTS à trouver sa voie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4264 du 22 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

