Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul reçoit l’héritage de Samia (résumé + vidéo épisode 4253 PBLV du 7 avril 2021)

4.9 ( 9 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4253 du lundi 7 avril 2021 – Jean-Paul va recevoir l’héritage de Samia ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Abdel l’informe de tout ce qui revient à Lucie et notammenet l’entreprise de Samia, Safe, et la maison. Jusqu’à sa majorité, c’est Jean-Paul qui va devoir gérer…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Xavier et Elsa amoureux, Alison s’éloigne d’Abdel (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4253

Angélique laisse la journée à Léa pour qu’elle réfléchisse à l’avenir de sa grossesse. C’est un coup de pression pour Léa qui est désemparée. Restée seule, elle met un coussin sous son t-shirt et regarde à quoi elle ressemblerait avec son gros ventre. C’est Yolande, qui n’est pas au courant de la grossesse de sa petite fille, qui va aider Léa sans le savoir en lui conseillant de choisir la vie. De son côté, Abdel oriente Boher vers un confrère pour régler les affaires de succession car il va être très occupé avec le procès d’Elsa qui commence bientôt…



Annonces





Noé veut construire une cabane dans l’arbre pour abriter Lola, il demande de l’aide à ses camarades et à sa mère. Dans les couloirs de Scotto, Jules et Nisma font un peu plus connaissance et parle de leurs modèles dans la vie. Dehors, Jules la croise voilée et ne la reconnait pas…

Vincent est devenu un paria au Mistral. Mila comprend en entendant Francesco et Estelle parler que c’est elle qui a travaillé avec Katia sur le plan de licenciement de GTS…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4253 du 7 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés