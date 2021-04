Ici tout commence : Teyssier fait un malaise pendant l’épreuve, Mehdi se lance, ce qui vous attend mardi 27 avril (épisode 127 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode de « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 127 qui sera diffusé le mardi 27 avril, c’est le grand jour pour Claire et Teyssier, qui s’affrontent lors de l’épreuve de pâtisserie.



Il s’agit de la fleur éternelle, un dessert emblématique d’Auguste Armand.



Rose confie à Claire qu’Auguste disait que seul Teyssier le réussissait aussi bien que lui ! Mais à 10min de la fin de l’épreuve, Teyssier fait un malaise et casse son dôme en sucre ! Il demande à ses commis, Louis et Charlène, de le refaire à sa place !

Résultat, lors de la dégustation à l’aveugle, les deux desserts ont des défauts. Pour le chef Teyssier, c’est le dôme qui est imparfait, et pour la chef Guinot, c’est la ganache. Le jury décide alors qu’ils sont à égalité parfaite ! C’est donc l’épreuve de cuisine de mercredi qui va les départager, Clotilde est déçue…



De son côté, Louane s’en prend à Célia et lui reproche de coucher avec son demi-frère ! Elle l’accuse d’avoir provoqué la rupture de Jérémy et Ludivine… Jérémy est remonté contre Ludivine, il va la voir et lui reproche d’avoir menti à Ludivine, il ne couche pas avec Célia. Ludivine lui assure qu’elle n’a jamais dit ça à sa soeur, elle tient trop à lui pour ça… Jérémy s’excuse mais Clotilde et Guillaume ont entendu la rumeur. Ils décident de recadrer Jérémy et Célia, qui leur expliquent qu’ils sont toujours amoureux mais qu’ils connaissent la limite à ne pas franchir.

Mehdi a évité Hortense depuis la fête et le moment où elle l’a embrassé. Maxime l’encourage à ne pas bloquer là dessus, d’autant qu’ils ont un nouveau live de prévu. Hortense essaie de savoir si Mehdi a des sentiments pour elle, il finit par avouer que oui. Et lors du live, devant les caméras, Mehdi se lance : il embrasse Hortense !

Rendez-vous mardi 27 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

