Ici tout commence : Olivia nie être la mère de Salomé, Caroline s’en va, ce qui vous attend mardi 4 mai (épisode 132 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 132 qui sera diffusé le mardi 4 mai, Olivia va nier être la mère de Salomé !



En effet, alors que Salomé pense toujours à la réponse qu’elle a reçu de sa mère, elle assure à Maxime qu’elle ne lui en veut pass même s’il n’avait pas à écrire à sa place.



Mais Salomé se pose des questions : elle se demande si la cheffe Listrac ne serait pas sa mère ! Maxime décide d’aider Salomé à en avoir le coeur nette en fouinant dans sa tablette. Il n’y parvient pas, il manque de se faire surprendre mais il entend une conversation entre Olivia et Claire. Olivia affirme à Claire être déterminée à parler à Salomé…

Maxime rapporte sa conversation à Salomé, qui est maintenant convaincue qu’Olivia est sa mère. Elle décide d’aller lui parler et elle lui dit qu’elle sait la vérité. Olivia semble étonnée et nie être la mère de Salomé ! Salomé est bouleversée et a honte. Elle s’en prend à Maxime alors que Greg et Lionel les écoutent…



De son côté, Greg a fait sa première fois avec Lilian. Même s’il a été clair avec lui, Lilian vient le relancer devant l’institut. Hortense les surprend alors que Greg lui explique avoir un petit ami avec qui il ne se passe rien… Eliott reproche à Greg ce rendez-vous secret, Greg promet de ne plus rien lui cacher et lui confie avoir aimé sa première fois.

Quant à Caroline, elle avoue pour le vol à Antoine. Il est très déçu et lui annonce qu’il veut porter plainte ! Caroline le supplie de ne rien dire, pour ses filles… Antoine convoque Gaëtan, qui à sa grande surprise, lui demande lui aussi de ne rien dire. Il est prêt à payer pour rembourser les bouteilles ! Face à Teyssier qui vient l’interroger, Antoine couvre finalement Caroline et affirme que les bouteilles ont été cassées, ils vont faire marcher l’assurance… Plus tard, Caroline s’en va. Elle dit au revoir à Ludivine et Louane.

Rendez-vous mardi 4 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

