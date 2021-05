Plus belle la vie : ce soir, Alison et Abdel parlent à Christophe (résumé + vidéo épisode 4281 PBLV du 17 mai 2021)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4281 du lundi 17 mai 2021 – Abdel et Alison décident d’aller dire toute la vérité à Christophe Rousseau ce soir dans votre série « Plus belle la vie ». En effet, Abdel explique à Rousseau qu’il n’est pas seulement l’avocat d’Elsa, ils sont en couple et Alison ne peut plus travailler avec lui à la ferme…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Emilie s’infiltre dans la secte, Patrick réagit, Sacha terrifié (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4281

La police n’a plus de nouvelle de Simonin, Éric est persuadé que Karim l’a enlevé. Le procureur empêche la commission rogatoire chez Karim pour le protéger. Pour Revel il faut pouvoir montrer que les documents qui accablent Elsa sont faux. Pour cela, il faut remonter jusqu’au faussaire. De son côté, Abdel veut aider Rousseau à sortir de cette situation, complètement bloquée par le deuil de sa femme. Il est endetté jusqu’au cou et Abdel le convainc de mettre le nez dans ses comptes…



Annonces





Sabrina est malade et quand Nathan lui parle de l’association des Oubliées elle se braque. Nathan n’a plus de sous sur son compte et se voit refuser l’entrée à la banque dans son état. Il pique de l’argent et médicaments à la coloc. Barbara le voit et tente de le raisonner…

A l’hôpital, Vidal fait la connaissance d’une patiente Madame Cabri. Pour soulager Victoire, il décide de la suivre médicalement à son cabinet place du Mistral…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4281 du 17 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés