Plus belle la vie en avance : le verdict du procès d’Elsa (vidéo PBLV épisode n°4284)

C’est l’heure du verdict pour le procès d’Elsa la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, la juge va rendre son verdict.



Mais avant, c’est Xavier Revel qui prend la parole.



Le procureur fait un discours en faveur d’Elsa et il demande à ce que la peine minimale lui soit donnée. Il s’engage pour Elsa et souligne qu’elle n’a jamais cautionné le trafic d’organe et encore moins s’être enrichie dessus. Le vrai coupable est Arthur Simonin.

Abdel fait une brillante plaidoirie en reconnaissant les tords mais aussi l’innocence d’Elsa. Le verdict est rendu…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4284 du 20 mai 2021

