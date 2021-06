4.3 ( 6 )



Audiences TV prime mercredi 23 juin 2021. Pas de surprise à la lecture des chiffres de l’audimat avec une très large victoire de l’Euro 2020 de football porté par le match si attendu « Portugal / France ».



Pour ceux qui n’y étaient pas, rappelons que les deux équipes ont fait match nul hier soir sur le score de 2 buts partout. Un score qui a permis à la France de finir seule en tête de son groupe. Prochain adversaire, la Suisse en 1/8ème de finale.

Audiences TV prime 23 juin 2021 : « Portugal / France » écrase la concurrence

Côté audimat le carton attendu s’est produit. 15.59 millions de supporters ont répondu à l’appel soit 57.6% du public présent devant son poste de télévision.

Carton plein sur toutes les cibles y compris sur celle des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 63.9% de pda. Notez un pic d’audience à 17.3 millions en fin de rencontre.



Autres chaînes

Belle résistance de France 2 avec la rediffusion du téléfilm « Rouge Sang » vu ou revu par 3.08 millions de personnes pour 11.2% de part d’audience.

Soirée bien plus difficile pour les autres chaînes. France 3 s’est contentée de 1.23 million de téléspectateurs et 4.6% de part de marché avec son magazine « Des racines et des ailes » qui était en mode rediffusion.

Quant à M6 et les rediffusions de son émission « Cauchemar en cuisine », elle n’a pas fait mieux que 867.000 fidèles (pda 3.2%).

Arte complète difficilement le top 5 avec le film Arte avec la rediffusion du film « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan. Verdict : 723.000 téléspectateurs et 2.6% de part de marché.

