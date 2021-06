Ici tout commence du 14 juin : Anaïs et Lisandro virés ? (résumé + vidéo épisode 161)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 14 juin, résumé et vidéo de l’épisode 161 – La semaine commence à peine et elle pourrait être fatale pour Anaïs et Lisandro dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ce soir Teyssier les convoque tour à tour dans son bureau et Lisandro a bien peur de se faire virer…



Ici tout commence – résumé de l’épisode 161

Lisandro craint la décision de Teyssier quant à leur avenir à l’Institut mais Anaïs explique au directeur et à Antoine que c’est une relation consentie. Fou de rage, Enzo commet l’irréparable, conduisant Teyssier à poser un ultimatum.



De son côté, Célia blesse sa mère en affichant sa complicité avec Laetitia. Aux marais salants, Diego confronte Vincent. Les choses se compliquent en cuisine pour Noémie.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 161 du 14 juin

