« Plus belle la vie » vidéo : la bande-annonce de votre saga de l’été

« Plus belle la vie » vidéo (bande-annonce). L’échéance se rapproche à grands pas pour la saga estivale de PBLV. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette info, et nous avons qu’il y en a pas mal, cet été nous allons quitter le Mistral pour des décors paradisiaques. Au revoir Marseille et direction les îles !



Pour la première fois dans l’histoire de la série quotidienne de France 3, c’est une saga estivale qui prendra le relais du quotidien parfois mouvementé du plus fictif des quartiers marseillais.

« Tout au long de l’été, vivez les aventures hors normes de Fanny Lorène (Prudence Leroy), Romain Vidal (Simon Erhlacher), Céline Frémont (Rebecca Hampton), Laëtitia Belesta (Caroline Riou), Claude Rochat (Charles Schneider) et Bilal Bailly (Kjel Bennett) » nous a annoncé la chaîne.

Mais aujourd’hui, il est temps de passer aux images…



« Plus belle la vie » vidéo : bande-annonce de la saga de l’été

Et voici les premières images telles que diffusées par la production…

Rappel de l’histoire

: Ce devait être une croisière écologique et bon enfant… la virée va se transformer en cauchemar ! Une terrible tempête fait chavirer le destin de plusieurs Mistraliens. Echoués sur une île déserte, ils vont devoir faire preuve d’imagination pour cohabiter et survivre, surtout que d’étranges créatures semblent habiter l’île.

Alors prêts pour l’embarquement ? Rendez-vous le mardi 30 juin 2021 dès 20h20, pour un épisode spécial qui nous promet bien des surprises…

Et d’ici retrouvez « Plus belle la vie » chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, dès 20h20 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV.

